برلماني: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الأمريكية الأفريقية يرسخ لدور مصر الريادي

أكد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القمة الأمريكية الأفريقية التي عقدت في واشنطن بحضور 49 رئيس وزعيم من قادة الدول الأفريقية، جاءت في توقيت مهم للغاية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن القمة الأمريكية الأفريقية تستهدف تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية للدول المشاركة، لافتا أن الدولة المصرية كان لها دور بارز ومهم في هذه القمة، حيث برهنت أن مصر تقوم بدور حيزي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قويا خلال القمة، حيث أكد على العديد من الثوابت التي تنتهجها السياسية الخارجية والتي من أهمها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الآخرى، فضلا عن فتح ملفات هامة والحديث عن القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، وغيرها من الملفات والقضايا الهامة.

وتابع القطامي: الدولة المصرية حرصت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم على توطيد علاقاتها مع الدول الآخرى ويظهر ذلك جليا في المؤتمرات والمحافل الدولية، حيث اتسمت العلاقات الخارجية بالتنوع والتوازن مع جميع دول العالم.