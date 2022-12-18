أولى الكتل القطبية ..منخفض جوى يضرب البلاد الثلاثاء المقبل | تفاصيل

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات التغير المناخى ، عن تعرض البلاد لـ منخفض جوى يبدأ تأثيره بداية من الثلاثاء القادم 20 ديسمبر 2022، ويتسبب في انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار لتكون أولى الكتل القطبية التي يصل تأثيرها على البلاد.

شتاء قارس البرودة



وأكد “فهيم” خلال تصريحات له ، أنه في ظل تداعيات التغيرات المناخية وبناء على توقعات النماذج المناخية المتاحة فإنه من المتوقع أن يكون فصل الشتاء قارس البرودة ، موضحًا أن المسئول عن هذه الاضطرابات المناخية ظاهرتان مناخيتان وهما النينو و اللانينا ،وهما المسببتان لشكل تغير المناخ الحالى .





وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد فصل الشتاء في مصر 2023 وفقًا للخرائط الجغرافية، موضحة أن العوامل المناخية التي سيشهدها العام الجاري ستكون مشابعهة إلى حد كبير لما تأثرت به البلد من طقس في العام الماضي.

بداية فصل الشتاء

وأشارت الدكتور منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن بداية فصل الشتاء ستكون عقب انتهاء الخريف الذي بدأ يوم 21 سبتمبر الماضي ويستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية.



أوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية متى يبدأ فصل الشتاء 2023 في مصر، حيث أن موعده يأتي بعد آخر يوم في تاريخ الخريف، أي أنه يوم 21 ديسمبر 2022، ويتميز بنشاط في شدة الرياح وفرص سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة وأيضًا الزخات على مختلف المحافظات.

وينتهي الشتاء مع بداية فصل الربيع بتاريخ 21 مارس 2023 والذي يتميز باعتدال درجات الحرارة قبل أن تبدأ في الارتفاع لاستقبال الصيف في 21 يونيو القادم