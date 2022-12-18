انضمام عمر جمال وأحمد الجمل للجهاز الفني للإسماعيلي

قرر مسئولو نادي الإسماعيلي، ضم الثنائي عمر جمال وأحمد الجمل إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أيمن الجمل.

ويسود اتجاه قوي داخل الإسماعيلي، إلى استمرار عمر جمال وأحمد الجمل ضمن الجهاز الفني الجديد والذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، وأيضا يستمر الثنائي حال بقاء الجمل مديرا فنيا للفريق.

وعلى جانب أخر، أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، يدرس تعيين حمزة الجمل في منصب المدير الفني للفريق خلفًا للإسباني كارلوس جاريدو والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك: "حمزة الجمل يقترب من منصب المدير الفني لنادي الاسماعيلي".