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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيقونة للشباب.. عزة مصطفى تدعم ويجز: وصل للعالمية

الإعلامية عزة مصطفي
الإعلامية عزة مصطفي

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مطرب الراب «ويجز»، أيقونة لبعض الشباب، خاصة الذين لديهم أحلاما يأملون في تحقيقها، لافتة إلى أن نجم الراب صدَّق نفسه وحلمه.

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ويجز ملك الراب المصري، ويعتبر حالة مختلفة في الوسط الفني ويسمعه الملايين، مشيرة إلى أنه وصل إلى العالمية وهذا شيء مشرف.

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى، المواطنين بعدم الحكم على ويجز بمعايير الأجيال السابقة، لأنه جاء في ظل واقع متغير يجب التعامل وعدم استنفاره.

ونوهت عزة مصطفى، بأن الشاب ويجز، فرض نفسه على العالم، مضيفة: «نقول له: كمل، ومن نجاح إلى نجاح، ونقول للصحافة، أرجوكم ادعموه؛ لأنه ما ينفعش العالم يدعمه، وإحنا نبقى ضده.. ويجز وصل إلى العالمية شئتم أم أبيتم».

واختتمت الإعلامية عزة مصطفى، أن ويجز بدأ الانخراط في فن الراب صغيرا، واليوم عمره 24 عاما، وشهرته وصلت العالمية، وأصبح يزاحم النجوم؛ إذن فهو مميز ومختلف.

عزة مصطفي الوسط الفنى برنامج صالة التحرير ويجز كأس العالم

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