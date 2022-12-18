مباراة السعودية .. رضا عبد العال يكشف سر وصول الأرجنتين لنهائي كأس العالم ..فيديو

كشف الكابتن رضا عبد العال عن توقعاته لمباراة فرنسا والأرجنتين؛ قائلا :إن مباراة السعودية هي السبب في وصول الأرجنتين للمباراة النهائية في كأس العالم بقطر 2022؛ وأعطته دفعة قوية في المونديال، متمنيًا أن يكمل الأرجنتين تألقه، ويحصد كأس العالم الحالي؛ بعد الأداء المميز الذي يقدمه أمام فرنسا، حتى الآن.



وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الأرجنتين ستقوم بإحراز هدف ثالث في الشوط الثاني لحسم هذا اللقاء.

وأضاف أن فريق فرنسا «بكاش»، ولقائه مع الأرجنتين سيجعله يخسر المباراة النهائية؛ ولذلك فإنه من العدل أن يحمل ليونيل ميسي كأس العالم.