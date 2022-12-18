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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام ضخمة.. تعرف على جوائز المنتخبات بعد نهاية كأس العالم 2022

كاس العالم
كاس العالم

توّج منتخب الأرجنتين بكأس العالم (فيفا قطر 2022) بعد الفوز بركلات الترجيح (4-2) وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة (3-3) على ملعب "لوسيل".

الأرجنتين حققت اللقب الثالث في تاريخها بعد نسختي (1978) - (1986)، في المقابل أخفق المنتخب الفرنسي في الحفاظ على اللقب الذي حققه في مونديال روسيا (2018)، ليتوقف رصيد "الديوك" عند لقبين.

المباراة شهدت مواجهة خاصة بين النجمين ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بتسجيله هدفين، بينما سجل كيليان مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليحسم لقب الهداف لصالحه برصيد (8 أهداف) بفارق هدف عن ميسي.

وكان منتخب الأرجنتين وصل للمباراة النهائية بعد الفوز الساحق على حساب منتخب كرواتيا بنتيجة (3-0)، في المقابل صعد المنتخب الفرنسي لنفس الدور بالفوز على منتخب المغرب بنتيجة (2-0).

وشهدت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع حصول المنتخب الكرواتي على الميدالية البرونزية، أمس السبت، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة (2-1).

ورصد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوائز مالية ضخمة بداية من المنتخبات المشاركة في المونديال حتى المنتخب الفائز بالبطولة نسخة (مونديال قطر 2022).

- حصل المنتخب الفائز على (42 مليون دولار) لتكون نسخة (2022) أكبر من الناحية المادية عن النسخة الماضية والتي أقيمت في روسيا (2018) بحوالي (4 ملايين دولار).

- حصل المنتخب الوصيف على (30 مليون دولار).

- حصل المنتخب الكرواتي صاحب المركز الثالث على (27 مليون دولار).

- حصل المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع على (25 مليون دولار).

- في مرحلة دور ربع النهائي حصل كل منتخب ودّع من هذه المرحلة على (17 مليون دولار).

وشهدت مرحلة دور ربع النهائي خروج منتخبات: البرازيل - هولندا - البرتغال - إنجلترا.

- في مرحلة دور ثمن النهائي حصل كل منتخب ودّع من هذه المرحلة على (13 مليون دولار).

وشهدت هذه المرحلة خروج منتخبات: الولايات المتحدة الأمريكية - أستراليا - بولندا - السنغال - اليابان - كوريا الجنوبية - إسبانيا - سويسرا.

- في دور المجموعات يحصل كل منتخب ودّع في هذه المرحلة على (10.5 مليون دولار).

وشهدت مرحلة المجموعات خروج منتخبات: الإكوادور - قطر - إيران - ويلز - المكسيك - السعودية - تونس - الدنمارك - ألمانيا - كوستاريكا - بلجيكا - كندا - الكاميرون - صربيا - أوروجواي - غانا.

منتخب الارجنتين كأس العالم الأرجنتين ليونيل ميسي كيليان مبابي

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