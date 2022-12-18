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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخيرا يرفع كأس العالم.. الشوالي يحتفل بفوز ميسى والأرجنتين بالمونديال

الارجنتين بطل العالم
الارجنتين بطل العالم

شارك المعلق الرياضي عصام الشوالي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022.


وكتب الشوالي عبر حسابه علي تويتر" الشيخ ليونيل ميسي ، أخيرا يرفع كأس العالم ".


وتوج ميسى بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم 2022، بعدما قاد الأرجنتين للتتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة فى التاريخ.

توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل".

وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.

ليونيل ميسي السوشيال ميديا كأس العالم الأرجنتين ركلات الترجيح بطولة كأس العالم 2022

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