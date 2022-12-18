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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: الإتهامات الأمريكية بتزويد روسيا بـ"مسيرات" ليس لها أساس من الصحة

وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن "الاتهامات الأمريكية لطهران فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، لا أساس لها من الصحة"، وذلك في أعقاب اتهامات من واشنطن لطهران بإمداد موسكو بمسيرات لإشراكها في العملية العسكرية.

وقال المتحدث ياسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "مزاعم رئيس وكالة التجسس الأمريكية بشأن التعاون بين إيران وروسيا، وكذلك اتهاماته لإيران فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، لا أساس لها من الصحة وجزءا من حرب الدعاية الأمريكية ضد طهران".

وأضاف كنعاني، أن "التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي، يتوسع في إطار المصالح المشتركة، وبما يتوافق مع الحقوق والالتزامات الدولية للبلدين وليس ضد أي دولة ثالثة".

كانت إيران، كشفت تفاصيل اجتماع فريقي الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين، مؤكدة أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثيقة تدل على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا".

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد رضا أشتياني، إن "الفريق الأوكراني أرجأ هذا الأمر إلى الاجتماعات القادمة، رغم أنه لا يحظى بأهمية ولا حاجة لمتابعته"، مضيفا أن "الكثير من هذه التصريحات قائمة على أسس واهية وشائعات لاأساس لها".

وأكد العميد أشتياني، أن "التعاون العسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بدأ منذ أمد بعيد ولا يتعلق باستخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية في أزمة أوكرانيا".
 

واشنطن الخارجية روسيا ايران وزارة الخارجية أوكرانيا

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