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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطوات ترخيص الملاكي بالملصق الإلكتروني 2022

ترخيص سيارة
ترخيص سيارة

حددت وحدات المرور مدة تراخيص المركبات والتي تتراوح بين 3 سنوات للملاكي، وسنة واحدة للأجرة والنقل، والتي أتاحت الترخيص لهم بالإضافة الي استخراج الملصق الالكتروني.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، كيفية تجديد رخصة السيارة الملاكي، للتسهيل علي القراء العملية بشكل مبسط، والتي انفضت بسبب تقليل مصاريف امان الخاصة بالمثلث والطفاية وحقيبة الاسعافات الاولية.

رسوم امان بوحدات المرور 

تكاليف رسوم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس،رسوم شركة أمان بالمرور، الملاكى يتم سداد 190 جنيه بدلا من 1040 جنيه، وبالنسبة للنقل يتم سداد 200 جنيه بدلا من 1705، وتباع حقيبة الإسعافات والمثلث داخل جميع وحدات المرور بمبلغ (160 جنية) فقط.

خطوات ترخيص سيارة خاصة

التقدم لأخذ بصمة الموتور وشاسيه السيارة

دفع التأمين الإجباري على السيارة لدى إحدى شركات التأمين الموجودة داخل مبنى إدارة المرور ويكون أيضاً سنوي أو ثلاث سنوات

طلب الفحص البيئي (ليس في كل المحافظات)

الذهاب لمكتب الأمن الصناعي لاختبار طفاية الحريق واعتمادها من الموظف المختص ويكون ذلك على ورقة اختبار طفاية الحريق الموجودة بالملف

طفاية الحريق وشراء شنطة الإسعافات الأولية ومثلث التحذيرات ويكون ذلك بإيصال يرفق مع الملف

دفع الرسوم والضرائب المقررة

ترخيص سياره

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة 

بطاقة الرقم القومي

سند ملكية السيارة

شهادة مخالفات

الفحص الفنى على السيارة

دفع رسوم التأمين الإجباري

الفحص البيئى

اختبار طفاية الحريق

شراء شنطة الاسعافات الأولية

رسوم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس
إستلام رخصة السيارة

رسوم تجديد رخصة السيارة 2022 

 

رسوم بوليصة التأمين الإجباري 300 جنيه في السنة الواحدة
رسوم تركيب الملصق الإلكتروني بالإضافة إلى تطوير اللوحات المعدنية 250 جنيه
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتختلف حسب السعة اللترية للسيارة من 60 إلى 350 جنيها

رسوم تجديد سيارة ملاكي لمدة سنة


يتم دفع 125 جنيها كاش للخزينة هو رسوم الضريبة السنوية على السيارة الواحدة ويختلف وفقاً للسعة اللترية للسيارة.

ترخيص سياره

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة إلكترونيا

تتضمن عملية  استخراج بدل فاقد رخصة السيارة  مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة فى ظل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية حيث يمكن للمواطن استخراج بدل فاقد رخصة السيارة  عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى وحدة المرور.

وتتضمن خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة عبر الإنترنت مجموعة من النقاط تشمل مايلي:-

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

اختيار إنشاء حساب

إدخال البيانات كالاسم والرقم القومي واسم المصنع، واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الموبيل وإدخال كلمة سر.

يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الرئيسية واختيار خدمة مركباتي.

اختيار خدمة “بدل فاقد رخصة مركبة”.

 إدخال بيانات السيارة التي تتضمن رقم اللوحة وحدة الترخيص ونوعه والمحافظة ورقمي الساشية والماتور ورقم شهادة براءة الذمة المالية وتاريخ انتهائها.

كتابة عنوان من أجل استلام الرخصة 

اختيار طريقة دفع الرسوم 

اختيار الدفع الإلكتروني سيتم منحك كودا للتوجه إلى أقرب منفذ لدفع الرسوم.

توفير شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

يجب أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

الملصق الالكترونى وحدات المرور المستندات المطلوبة رخصة السيارة استخراج بدل فاقد خطوات ترخيص سياره خاصه رسوم تجديد رخصة السيارة 2022

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