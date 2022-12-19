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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلق على رفض الفيفا بث كلمته المصورة في نهائي كأس العالم

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

 أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأحد، أن العالم سمع دعوته للسلام رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفض السماح ببث رسالة مصورة‭‭‭ ‬‬‬له قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وكان زيلينسكي قد طلب بث تسجيل مصور يتضمن دعوته لعقد مؤتمر سلام عالمي للمساعدة في إنهاء الحرب التي اندلعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن لاعبي كرة القدم الأوكرانيين ومسؤولين آخرين نشروا الرسالة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إلى الأوكرانيين "على الرغم من أن الفيفا منع بث هذه الرسالة في الملعب قبل المباراة النهائية في قطر، إلا أن العالم سمع دعوتنا".

ووصف بطولة كأس العالم بأنها أساس السعي لتحقيق الفوز.

وقال "لكن التنافس يكون على أرض الملعب وليس في ساحة المعركة. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو البطاقة الحمراء وليس الزر الأحمر"، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة نووية.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) يوم الجمعة أن زيلينسكي طلب من الفيفا السماح له ببث رسالة سلام قبل المباراة النهائية.

وقال في تسجيل مصور صادر عن مكتبه "قدمنا صيغة سلام للعالم. عادلة تماما. قدمناها لأنه لا يوجد أبطال في الحرب، لا يمكن أن يكون هناك تعادل".

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير فيما أسمته "عملية عسكرية خاصة". وأدى الصراع إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين من ديارهم.

ويرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم أي رسائل سياسية خلال تنظيم مباريات كأس العالم.

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