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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وبيلاروس

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأحد أن حماية حدود بلاده "أولوية دائمة" وإن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروس.

 

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو "حماية حدودنا، مع كل من روسيا بيلاروس، أولويتنا الدائمة... ونحن نستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية المحتملة".

 

وتأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروس وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروس.

 

وفي خطابه، وجه زيلينسكي نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة. وذكر أن قواته تسيطر على بلدة باخموت في الشرق حيث تدور معارك من بين الأعنف في البلاد.

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