غاب الضمير واستيقظت أجهزة الدولة.. حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم التموين .. ومحاربة بيع الدقيق في السوق السوداء

-شرطة التموين :

حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم التموين

ضبط 15 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات

تشن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، عدة حملات لمواجهة كل من تسول له نفسه في احتكار السلع او المتاجرة بالسوق السوداء مخالفة للقوانين ، وفى إطار ذلك نستعرض أبرز ما جاء من مجهودات لضبط السوق خلال الساعات القليلة الماضية .

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط مالك محل الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية وبحوزته كمية قدرها 15 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

على جانب آخر واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لتصرفه فى كمية قدرها 9,2 طن "دقيق بلدى مدعم" قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.