عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على ربيع ينشر صورة ميسي مع كاس العالم.. ويعلق: راحت للموهوب اللي يستحق

صدى البلد

نشر الفنان على ربيع ، صورة  ليونيل ميسي ، لاعب منتخب الارجنتين اثناء احتفالة بكاس العالم بعد الفوز على فرنسا . 

 

وكتب على ربيع “ راحت للموهوب الي يستحق ”. 

 

وفاز منتخب الأرجنتين باللقب، بانتصاره على فرنسا (4-2) بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

أرقام ميسي
وسجل ميسي، هدفين في النهائي، بالإضافة إلى 5 أهداف أخرى على مدار البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

ليونيل ميسي
ونجح "البرغوث" ميسي في زيارة الشباك، في كل أدوار النسخة الحالية للمونديال.

وأحرز ميسي خلال مرحلة المجموعات في شباك السعودية والمكسيك، ثم سجل في ثمن النهائي أمام أستراليا، وفي ربع النهائي ضد هولندا، قبل أن يهز شباك كرواتيا في نصف النهائي.

مبابي الهداف
وأحرز مبابي جائزة هداف كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف.

تتويج الأرجنتين
توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد لوسيل، في المباراة النهائية.

فرنسا ليونيل ميسي السعودية كرواتيا قطر زيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة فقط.. فتح باب حجز 1284 شقة بهذه المحافظات

صوره عاريا.. عقوبات رادعة تنتظر شقيق الإعلامية شيماء جمال

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

احذروا المخدة الكهربائية.. نجاة إعلامية شهيرة من الموت حرقا أثناء النوم.. شاهد

ترشيحاتنا

اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة رئيسية في القاهرة الجديدة

يفعلها كثيرون.. احذر هذه الحركة في القيام والركوع توجب الإعادة

الطقس اليوم |بارد صباحا ومساء ..والصغري بالقاهرة 16

إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. تفاصيل

الحلو ميكملش.. مش حتصدق تناول الحساء بهذه الطريقة يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

تخطف الأنظار.. فيراري بوروسانجوي 2023 بتعديلات أكثر قوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك التهاب المفاصل.. أطعمة خارقة تقضي على الآلام نهائيا

خد بالك.. أعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

حرق الدهون ونسف الكرش.. في 14 يوما أسرع رجيم لإنقاص الوزن

مجربة ومضمونة .. 5 أطعمة حارقة للدهون اكتشفيها

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ