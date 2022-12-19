على ربيع ينشر صورة ميسي مع كاس العالم.. ويعلق: راحت للموهوب اللي يستحق

نشر الفنان على ربيع ، صورة ليونيل ميسي ، لاعب منتخب الارجنتين اثناء احتفالة بكاس العالم بعد الفوز على فرنسا .

وكتب على ربيع “ راحت للموهوب الي يستحق ”.

وفاز منتخب الأرجنتين باللقب، بانتصاره على فرنسا (4-2) بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

أرقام ميسي

وسجل ميسي، هدفين في النهائي، بالإضافة إلى 5 أهداف أخرى على مدار البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

ليونيل ميسي

ونجح "البرغوث" ميسي في زيارة الشباك، في كل أدوار النسخة الحالية للمونديال.

وأحرز ميسي خلال مرحلة المجموعات في شباك السعودية والمكسيك، ثم سجل في ثمن النهائي أمام أستراليا، وفي ربع النهائي ضد هولندا، قبل أن يهز شباك كرواتيا في نصف النهائي.

مبابي الهداف

وأحرز مبابي جائزة هداف كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف.

تتويج الأرجنتين

توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد لوسيل، في المباراة النهائية.