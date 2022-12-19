شاهد.. صدى البلد يرصد روعة وجمال معبد الكرنك بالأقصر وأجواء مهرجان القومي للتحطيب

رصدت عدسة موقع صدى البلد اليوم ، روعة وجمال معبد الكرنك بلاقصر ، و أجواء مهرجان القومي للتحطيب بمعبد الكرنك بالأقصر .

يذكر أن استضاف مهرجان التحطيب القومى فى ثان أيام فعالياته، قطار الشباب والرياضة أثناء زيارتهم لمحافظة الأقصر؛ والذى يقام برعاية أ. د نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر

واستمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فى تقديم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشرة بساحة أبو الحجاج، والذى يترأسه الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، ويستمر حتى ٢١ ديسمبر الجاري بمحافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.

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