معوض: ميسي قاد زملاءه باقتدار للتتويج بالمونديال.. ومبابي سيكون جزءا من المتعة القادم

أكد سيد معوض، نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، أن وجود ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أعطى زملائه ثقة كبيرة خلال مواجهة فرنسا، مؤكدا بأنه حتى الدقيقة 70 كانت الأمور تسير بشكل جيد لصالح راقصي التانجو.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "سكالوني بدأ المباراة بشكل جيد مع الأرجنتين، وتغيير دي ماريا لم يكن موفقًا، مع أنه شارك في الناحية اليسرى فكان مؤثرًا للغاية، ويعتبر هو التغيير الأسوأ في البطولة بالكامل، خصوصا بعد الدفع بظهير أيسر آخر بدلا منه".

وجود ميسي

وأضاف: "وجود ميسي يحول الدفة لصالح أي فريق، فهو فعل اليوم كل شئ في كرة القدم وكان موجودًا في كل مكان، وكان يدافع ويهاجم".

وتابع: "أوتاميندي هو السبب في عودة فرنسا للمباراة بعد ارتكابه ركلة الجزاء، رغم أنه كان من السهل أن يبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه".

وأكمل: "كيليان مبابي سيكون جزء من المتعة القادمة في كرة القدم، فهو يجمع بين مهارة ميسي وقوة ولياقة رونالدو، والدليل الهدف الثاني الذي سجله في شباك الأرجنتين وتسديدها من مرة واحدة، وحتى ركلات الترجيح قرر تسديد الركلة الأولى، وكان من العناصر التي تألقت في المونديال السابق وقاد فرنسا نحو التتويج باللقب".