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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تشارك جمهورها بـ فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق ، جمهورها بـ فيديو من كواليس احدث جلسة تصوير لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام. 

وعلقت غادة عبد الرازق على الفيديو “ Paris Vibes ” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

 

يذكر أن أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق ليلة أمس انفصالها عن مدير التصوير هيثم روينا، بعد زواج استمر لسنوات، وتعاونا في عدد من الأعمال الدرامية .

وعلى الرغم من أن هناك قصة حب جمعت بين الزوجين على مدار السنوات الماضية، وظهرت بشكل واضح خلال اللقاءات التلفزيونية والصور التي كانت تنشرها الفنانة غادة عبد الرازق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تخل من الأزمات ، حيث يعد هذا الطلاق ليس الأول بين الزوجين، إذ انفصل الثنائي خلال السنوات الماضية، ثم عادا مرة أخرى، قبل أن يتم الإعلان عن الطلاق من جديد.

غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق الفن انستجرام

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