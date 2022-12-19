لقطةُ البطولة وأكثرها قيمةً.. خليل البلوشي يعلق على احتفال ميسي مرتدياً العباءة العربي

علق خليل البلوشي، على احتفل ميسي بكاس العالم وهو مرتدياً العباءة العربي وذلك بعد فوز منتخب الارجنتين على فرنسا فى نهائى كأس العالم.

وكتب خليل البلوشي: "بالعباءة العربيّة الأصيلة.. ميسي يرفع لقب المونديال بشموخ وهيبة واعتزاز

هي لقطةُ البطولة وأكثرها قيمةً لا يسبقها ولا يليها صورة".



وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل".



وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.