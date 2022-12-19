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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد .. غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً

هلال
هلال

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر جمادى الآخرة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 18 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق 23/12/2022م (يوم الرؤية).


ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في القاهرة و في مكة المكرمة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

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ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـدقيقة واحدة، وفي القاهرة بـ 4 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربيةيغربالقمرقبل غروبشمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1 - 5دقائق) فيما عدا توشكا التي يغرب فيها القمر مع غروب الشمس. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمريغربقبل غروب شمس ذلك اليوم( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 14دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 13دقيقة)، وفي جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس.


وبذلك يكون يوم السبت24/12/2022م هو المتمم لشهـر جمادى الأولى 1444هـ ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 25/12/2022م. 

المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر جمادى الآخرة هلال شهر جمادى الأولى غرة شهر جمادى الآخرة يوم الرؤية

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