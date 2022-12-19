رضا عبد العال كشف أسوأ حالة فى مونديال قطر .. تعرف عليها

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ليس على طموحات منتخب الديوك في المرحلة الحالية بعد خسارته كأس العالم أمام الأرجنتين في المباراة النهائية .

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن ديديه ديشامب لا يرتقي لتدريب المنتخب الفرنسي ويجب أن يتم البحث عن بديل مميز له في الفترة القادمة لتولي المهمة بشكل رسمي ".

وتابع:"التحكيم "العنصر الأسوأ" في مونديال قطر وليونيل سكالوني مدرب مميز و مكسب للأرجنتين في المونديال ".؟