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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين : 2000 جنيه السعر العادل لتوريد القمح الموسم الحالي

القمح
القمح

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن السعر الحقيقي لأردب القمح حاليا هو 2000 جنيه، مرحبا بتوجيهات الرئيس السيسي بتحديد سعر التوريد للقمح، بحيث يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزياً لمزارعيه من الفلاحين بما يساهم في زيادة كميات توريد القمح للحكومة.

ولفت «أبوصدام» خلال تصريحات صحفية اليوم، أن سعر اردب القمح حاليا وصل إلى 1900 جنيه بفارق 900 جنيه عن السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومه مؤخرا، وأن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بوضع سعر مجزي للاقماح بمثابة ضربة استباقية ووقائية تمنع حدوث ازمة مستقبلية في توريد الاقماح للحكومة وتقطع الطريق على تجار الازمات وتسعد مزارعي الاقماح كما انها تساعد في زيادة كميات الاقماح التي ستورد للحكومة.

مساحات القمح

وأوضح نقيب الفلاحين أن المساحة المنزرعة من الاقماح هذا الموسم وصلت لنحو 3 و650 الف فدان لأول مرة في تاريخ زراعة الاقماح في مصر وهي اعلي من العام الماضي بنحو ربع مليون فدان، متوقعا أن تصل الانتاجية إلى 11 مليون طن من الاقماح من الموسم الحالي المنتظر حصاده وتوريده في شهر ابريل المقبل.


وطالب أبوصدام الحكومة بتعديل السعر الاسترشادي الذي وضعته سابقا لاردب القمح من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه كسعر عادل يتماشي مع السعر على أرض الواقع، منوها أن اتجاه الدولة لزيادة الانتاج المحلي من الاقماح شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الاقماح ووفر المشروع القومي لبناء الصوامع نحو 15% من الاقماح كانت تهدر في طرق التخزين القديمة.

بجانب أن اهتمام مسئولي الزراعة بالقمح كمحصول استراتيجي في غاية الاهمية وخاصة في الوقت الحالي فوفرت الوزارة أكثر من 20 صنفا من اجود اصناف القمح ذات الانتاجية العالية، والتي يصل انتاج الفدان منها إلى 3 طن تقريبا ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية اكثر من الأصناف القديمة.


كما وضعت الوزارة خريطة صنفية لارشاد المزارعين لافضل الأصناف التي تناسب اماكن زراعتهم ومواعيد الزراعة المثلي والتي تحقق اعلي انتاجية مع توفير الآلات الزراعية المتطورة في زراعة الاقماح.

وذكر أبوصدام أن مصر هي أكبر مشتري للاقماح في العالم حيث نستورد اكثر من 12 مليون طن من الاقماح كل عام، ونحتل المرتبة الأولى عالميا في معدل انتاج القمح من نفس الوحدة والمساحة.

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