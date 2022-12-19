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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

The Recruit يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

مشهد من المسلسل
مشهد من المسلسل

دخل مسلسل نتفليكس الجديد The Recruit قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة العالمية بعد ثلاثة أيام من طرحه للعرض كاملا ضمن عروض شهر ديسمبر. 

واحتل مسلسل The Recruit المرتبة الثانية في قوائم مسلسلات نتفليكس بعد مسلسل Wednesday الذي كسر العديد من الأرقام القياسية وترشح لجائزة جولدن جلوب كأفضل عمل كوميدي هذا العام. 

مسلسل The Recruit هو عمل سياسي لايت، تدور أحداثه حول محامي شاب انضم للعمل لدى جهاز المخابرات الأمريكية CIA، وتورط في العديد من المشكلات الخاصة منذ اليوم الأول، ولكنه يتمتع بذكاء وبديهة في التصرف تمكنه من حل هذه الأزمات رغم تعرضه للضرب واقترابه من الموت بشكل كبير. 

المسلسل بطولة النجم الشاب الأمريكي نواه سنتينيو الذي قدم العديد من الأفلام الرومانسية الشهيرة عبر منصة نتفليكس، ومجموعة من الأبطال منهم لاورا هادوك، فيفل ستيوارت، آنجل باركر، وغيرهم.

 

مسلسلات نتفليكس 

 

يأتي تصدر مسلسلي The Recruit وWednesday لقوائم المشاهدة قبل أيام من طرح الموسم الثالث من مسلسل Emily In Paris الذي من المتوقع أن يسحب البساط من تحت أقدامهما.

احتفل أبطال وصناع مسلسل Emily In Paris بالموسم الثالث في احتفالية خاصة بباريس، قبل انطلاقة عرضه يوم 21 ديسمبر الجاري، ثم في نيويورك. 

مسلسل Emily in Paris هو عمل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكيا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس. 

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