متزعلش ابنك وهاتله موبايل.. أفضل 3 هواتف بـ2000 جنيه في 2022

يعتقد العديد من المستخدمين حول العالم أنه إذا كنت تريد شراء هاتف ذكي بإمكانيات رائعة، يجب شراء هاتف بآلاف الجنيهات، لكن لحسن الحظ توجد العديد من الشركات الرائعة التي تراعي جميع الفئات، وأطلقت العديد من الهواتف الذكية لمحدودي الدخل والفئة المتوسطة في 2022 في فئة ال 2000 جنيه مصري.

1- هاتف Lava X3

تم إطلاق هذا الهاتف في الهند الأمس، وهو من أرخص الهواتف الذكية يمتاز هاتف Lava X3 بشاشة نوع IPS LCD ، بقياس 6.53 بوصة مع دقة HD +. ويوجد نوتش في منتصف الشاشة تحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا على شكل حبة قارئ لبصمات الأصابع.

ويقدم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل مقترن بعدسة ثانوية VGA وفلاش LED، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Lava X3

ويعمل هاتف Lava X3 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية Helio A22 وهو معالج رباعي النواة. ويأتي المعالج مقترنا ب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 32 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 10 وات. من ناحية السوفت وير ، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 Go Edition.

تشمل خيارات الاتصال في الهاتف على دعم شبكة الجيل الرابع 4G VoLTE ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مم وبلوتوث و WiFi و GPS.

سعر Lava X3 يبلغ 6،999 هندية (أي ما يعادل 2100 جنيه مصري ).

2- هاتف Realme C33

يعمل هاتف Realme C33 بمعالج نوع Unisoc T612، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 124 جيجابايت قابل للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف Realme C33 بشاشة نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة مع جودة عرض HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.

Realme C33

ويحتوي هاتف Realme C33 بطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

يقدم هاتف Realme C33 كاميرا خلفية مزدوجة، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويضم هاتف ريلمي بعض المميزات الأخرى مثل أنه يدعم اتصال 4G VoLTE المزدوج و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 و GPS ومنفذ USB-C ، بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مليمتر.

وصل Realme C33 في إصدارين 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام + 32 جيجابايت للتخزين بسعر 8985 روبية هندية(أي ما يعادل 2700 جنيه مصري) ، أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية بسعر 9990 روبية هندية أي ما يعادل 3000 جنيه مصري.

3- هاتف شاومي Redmi A1

إذا كانت ميزانيتك 100 دولار أو أقل ، فإن هاتف شاومي Redmi A1 هو الأفضل.

و يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج شركة ميدياتيك نوع Helio A22 ؛ مقترنا ب 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 32 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية قابلة للتوسعة.

Redmi A1

ويتميز هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة عالية الدقة قياس 6.52 بوصة بدقة HD+ مع فتحة في الجزء العلوي لكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

بينما تتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل ؛ مقترنة بمستشعر عمق دقة 0.3 ميجابكسل.

يحتوي شاومي Redmi A1 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير كبيرة مع دعم لشحن 10 وات ويوجد مقبس صوت 3.5 مليمتر.

يبلغ سعر هاتف شاومي Redmi A1 حوالي 90 دولارًا أمريكيًا ( ما يعادل 2200 جنيه مصري) .