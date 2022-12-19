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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: الاختبارات التجريبية تساعد الطلاب على تحقيق نواتج التعلم

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا جديدا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

 

حيث قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  قررنا عقد امتحان تجريبي إلكتروني على التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي،  في ديسمبر الحالى.

 

ومن جانبه، كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، على المزايا التى تقع على طلاب الثانوية العامة من الاختبارات التجريبية.

 

وقال الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد، تجرى الاختبارات التجريبية عادة لتحقيق مجموعة من الأهداف والفوائد منها تعويد الطلاب على الطريقة الجديدة في التقويم التي تستهدف قياس المستويات المعرفية العليا وكيفية قياس هذه المستويات.

 

وأضاف “حجازى” أن الاختبارات التجريبية لها عدد من المميزات ومنها:

أولا: مساعدة الطلاب على التأكد من تحقيقهم نواتج التعلم التي يتطلبها المنهج

ثالثا: التأكد من كفاءة منظومة القياس والتقويم وكفاية الإجراءات المتخذة في عملية القياس والتصحيح

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رابعا : التأكد من مناسبة الأسئلة من حيث اللغة والدقة العلمية لمستوى الطلاب

خامسا : اكتشاف نقاط الضعف في تحصيل الطلاب واكتشاف أسبابها تمهيدا لوضع الخطط المناسبة لعلاجها

سادسا : مساعدة الطلاب على التخلص من القلق والتوتر المصاحب للامتحانات غالبا باستخدام استراتيجية التعرض التدريجي

سابعا :مساعدة الطلاب على التدرب على كيفية المذاكرة وفقا لنواتج التعلم المطلوبة

ثامنا :الإبقاء على الطالب في حالة دائمة من النشاط والدافعية والارتباط بالمدرسة تاسعا.

 

وأكد الدكتور عاصم حجازى، يمكن من خلال إجراء الاختبارات التجريبية القيام بالمعالجات الإحصائية اللازمة لإنشاء بنوك الأسئلة والتعرف على فاعلية الإجراءات التعليمية المختلفة التي تتخذها الوزارة.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدكتور عاصم حجازي الاختبارات التجريبية

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