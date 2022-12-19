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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد فعل صادم من هيثم زنيتا بعد انفصاله عن غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق وطليقها
غادة عبد الرازق وطليقها

تجاهل مدير التصوير هيثم زنيتا خبر انفصاله عن الفنانة غادة عبد الرازق ،ونشر صورة جديدة عبر خاصية ستوري بحسابه على انستجرام. 

هيثم زنيتا 

وانفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زنيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

و يوم 26 نوفمبر الماضى  نشرت غادة عبد الرازق مجموعة من الصور الرومانسية التى جمعتها بزوجها السابق هيثم زانيتا من باريس .

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أنها ستغيب عن موسم رمضان القادم بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد مع أحمد أدم وبيومي فؤاد.
وأضافت غادة عبد الرازق فى تصريحات تلفزيونية على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر أنها استقرت على عدم خوض المنافسة فى موسم رمضان القادم، بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد جوازة بالعافية المقرر عرضه فى إجازة نصف العام.

وتابعت غادة أن الموسم الرمضاني كل عام يشهد تطورا كبيرا فى المنافسة، مشيرة إلى أنها تحلم بتقديم شىء مختلف فى الدراما خلال الفترة القادمة لذلك قررت الخروج من هذا الموسم وتأجيل المنافسة لرمضان 2024.

يذكر أن غادة عبدالرازق انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى فيلم جوازة بالعافية والذى تجسد فيه شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

علم صدى البلد ان الطلاق لم يتم رسميا حتى الآن بين النجمة غادة عبد الرازق وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

كما علم صدى البلد ان هناك خلافا قد حدث بين الثنائي ؛ وهو ما جعلهما يفكران في الانفصال والذي تم منذ يوم واحد فقط ومن المنتظر ان يسير الثنائي في إجراءات الطلاق خلال الأيام المقبلة .

رضوى الشربينى تدافع عن غادة عبد الرازق 

ردت  الاعلامية رضوى الشربيني ، على الانتقادات التي وجهت للفنانة غادة عبد الرازق بعد طلاقها من مدير التصوير هيثم زنيتا.

وقالت رضوى الشربيني خلال برنامجها " هى وبس" غادة عبد الرازق اتجوزت تسع مرات بس مش  12 كما هو متداول ، وإن شاء الله تتجوز وتتطلق عشرين مرة، حلال ربنا ولا مش حلال ربنا.. هي حرة".

وأضافت رضوى الشربيني " حد كان جنبها وهي محتاجة المساعدة؟ حد عارف الست دي عانت قد ايه؟ عملت إيه غادة عبد الرازق لما اتجوزت واتطلقت".

 

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