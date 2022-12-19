طرح البرومو التشويقي لـ ديو أصالة نصري وأسماء لمنور

بعد فترة طويلة من انتظار الجمهور لـ ديو الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن البرومو التشويقي للديو.

ولم تكشف روتانا عن اسم الديو، الذي يجمع بين أصالة نصري وأسماء لمنور، ولم تتعد مدة البرومو ثوان معدودة، واحتوى على مشهد يجمعهما داخل سيارة تسير في الصحراء.

أغاني أسماء لمنور الجديدة

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.

أغاني أصالة نصري الجديدة

أغنية أصالة نصري الجديدة.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

أغاني أصالة نصري الجديدة

استقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، في 7 سبتمبر الماضي، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة “روتانا”، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة، في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

أغنية عمري وشوقي

طرح الموسيقار زيد نديم، أغنية "عمري وشوقي"، للفنانة المغربية أسما لمنور وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، وأكد أن الأغنية مختلفة تماما عن اسما .

من ناحية أخري يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع الفنان ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.