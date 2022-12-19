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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة عمل لتطوير الأودية والتجمعات في "فيران" بجنوب سيناء

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جاري التنسيق مع رئيس محطة بحوث الصحراء الدكتور إيهاب زغلول، لوضع خطة عمل لتطوير الأودية والتجمعات التابعة لقرية فيران والتجمعات، وذلك من خلال تطوير نظم الري وبحث آليات التنفيذ من أجل تحسين مستوى معيشة المزارعين والمواطنين بتلك التجمعات، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت أيضًا توزيع 15 بطارية لتربية الدواجن البياض على 15 أسرة، وتنفيذ 10 مشروعات إنارة بالطاقة الشمسية، وحفر 3 آبار مياه جديدة، وإنشاء محطات مياه، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية، والمساهمة رفع مستوى المزارعين الاقتصادي.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن مركز بحوث الصحراء يسهم في دعم وتحقيق التكامل المنشود بين البحث العلمي ونتائج تطبيقه على أرض الميدان حتى يجري تحقيق حلم التنمية الزراعية المستدامة لقطاع الزراعة بجنوب سيناء.

وكيل وزارة الزراعة

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اخبار جنوب سيناء الزراعة تنسق الطاقة الشمسية

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