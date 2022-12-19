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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأسرة مصدومة.. كلب يسافر من بريطانيا إلى دولة عربية عن طريق الخطأ

كلب
كلب

أنطلقت رحلة جوية بريطانية من المملكة المتحدة الى المملكة العربية السعودية وعلى متنها كلب أليف عن طريق الخطأ حيث كان من المفترض نقله الى الأسرة التي تمتلكه بعد سفرهم الى الولايات المتحدة الامريكية في واقعة غريبة تسببت في غضب زوجين.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقل الزوجان جيمس وماديسون ميلر من منزلهما في هيرتفوردشاير البريطانية، الى أمريكا للعيش هناك، واودعوا كلبهما من نوع لابرادور، في شحن شركة الطيران البريطانية منتظرين اللحاق بهم، لكن الشركة نقلته الى السعودية بمسافة 3 الاف ميل في الاتجاه الخاطئ.

يعاني من كوابيس

وانتظر الزوجان كلبهما في المطار مترقبين وصوله لمدة أيام لكنهم صعقوا بعد معرفة الخبر، عندما ارسلت لهم شركة الشحن جرو من نوع مختلف.

وقال الزوج في حديثه للصحافة “ لا استطيع ترك الكلب الان لأنه يعاني من كوابيس بعد رحلته التي كانت مأساة علينا جميعا”.

ويطالب الزوجان بأن تدفع شركة الخطوط الجوية البريطانية تكاليف علاج بلوبيل وإعادة تأهيله.

وقالت ماديسون:" لقد كانت محنة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فهو يبكي في الليل وأثناء النهار". 

وأضافت “لقد حطم قلوبنا، هو عائلتنا ونحن نخذله الان”.

وتابعت “لقد دفعنا 3000 دولار (2460 جنيهًا إسترلينيًا) لخبير سلوك ، وهو يتناول دواء القلق ثلاث مرات في اليوم. أخشى تكاليف هذا. سوف يتم تدميره بقوة وبسرعة.”

'لا أعرف متى سينتهي هذا الكابوس بالنسبة لنا'.


 

المملكة العربية السعودية بريطانيا

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