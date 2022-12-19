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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه في تويتر

إيلون ماسك يتنحى
إيلون ماسك يتنحى عن منصبه في تويتر

استقال رجل الأعمال، ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تويتر، وذلك بعد استفتاء طلب فيه من المستخدمين التصويت بشأن ما إذا يجب أن يستمر في منصبه أو يتنحى تماما، وذلك وفقا لما نشرته قناة العربية منذ قليل. 

وانتهي التصويت الذي أطلقه على حسابه الرسمي منذ ساعات، بأغلبية تخطت 57% من المستخدمين الذين قالوا "نعم بأن عليه أن يتنحى. 

وكان أكد إيلون ماسك، في تغريدته أمس، أنه “سيلتزم بنتائج التصويت”، حيث من المقرر أن ينتهي التصويت في غضون بضع ساعات، وبعدها سيعلن النتيجة عما إذا كان بالفعل سيترك منصبه في تويتر، أم سيستمر.

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