الفيومي: الحاصلون على تراخيص المحال العامة أكثر من 4 ملايين

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن الحاصلين على تراخيص المحال العامة أكثر من 4 مليون.

وتابع الفيومي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي ترخيص المحال العامة ليست تعجيزية".

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،: " لا يوجد دولة في العالم تسمح بأي أنشطة تجارية دون الحصول علي تراخيص".

وأكمل الفيومي،:" قانون المحال العامة يحل أزمة الحصول علي تراخيص المحال العامة".