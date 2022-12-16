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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفيومى: رسوم ترخيص المحال تدفع مرة واحدة

المحال العامة
المحال العامة

أكد الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هناك العديد من الشكاوى من المواطنين ورجال الأعمال حول التراخيص المتعلقة بالمحال، لذا جاء إنشاء القانون الجديد الخاص بإصدار تراخيص المحال العامة والقضاء على كافة السلبيات التي تتواجد في القانون القديم.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن النشاط التجاري في مصر بنسبة 50% غير مرخص وهذا الأمر يؤثر على استقرار السوق والسلع ويخلق مزيد من الفوضى التجارية.

رسوم الترخيص

وتابع: تم وضع الاشتراطات الخاصة بكل نشاط تجاري في القانون الجديد، وتم التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لوضع المعايير الخاصة بالأنشطة التجارية لتسهيل الإجراءات على الراغبين في الحصول على التراخيص.

وأردف الفيومي، أن هناك العديد من الأنشطة التي تحتاج للموافقة الأمنية قبل الحصول على ترخيص، ومن أبرز هذه الأنشطة «المحال التي تتجار في الأسلحة، الفنادق دون الـ5،4 نجوم».

وأكد الفيومي، أن رسوم الترخيص تدفع مرة واحدة ولا تجدد، وهي دائمة طول العمر، منوها أن الهدف من هذا القانون بخاص بتراخيص المحال العامة ليس جمع الأموال.

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