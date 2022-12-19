الفيومي: مافيا الإتاوات يعترضون على قانون تراخيص المحال.. فيديو

قال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مافيات الإتاوات أصحاب مصلحة للهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة.

وأضاف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شروط الحصول على ترخيص تتمثل في تقديم صورة البطاقة الشخصية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الإيجار أو التمليك، وشهادات صحية لمن يعملون في نشاط غذائي، وأن يكون المبنى الذي يوجد به المحل غير مخالف".

وأشار إلى أن هذا القانون يحل أزمة، ولا يُصدّر أزمة؛ عكس ما يُشاع، وكل نشاط تجاري، حتى عربات الكبدة، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.