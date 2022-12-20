عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحام الكونجرس .. لجنة التحقيق توجه 4 تهم جنائية ضد ترامب

ترامب
ترامب

قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين.

وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إن تلك الاتهامات تشمل عرقلة إجراءات رسمية والتآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه.

وأوضحت اللجنة أن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية بسبب تلك الاتهامات.
 

والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) في واشنطن.

وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

 

واشنطن ترامب مجلس النواب النواب الأمريكي الولايات المتحدة محكمة امريكية دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

بعد مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نقيب المحامين: طالبنا بتعديلات للقانون حتى لا يفلت الجناة

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: بايدن سيوقع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي الأسبوع الجاري

سماع دوي عدة انفجارات في سماء دمشق

الإمارات تشارك في الاجتماع الأقليمي الـ 17 لمنظمة العمل الدولية

النفط يستعيد أسعاره .. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت.. ورغم كورونا نلمس تحسين التوقعات بالنسبة للطلب

نشرة أخبار العالم: كييف تحت القصف الروسي.. وماكرون يوجه رسالة مؤثرة للمنتخب الفرنسي عقب خسارة المونديال

صحف الإمارات: ارتفاع قياسي للدولار يعيد لبنان إلى مزالق الانهيار.. وأوكرانيا تستعد للسيناريوهات الدفاعية مع روسيا

البحرية التايلاندية تعلن غرق سفينة حربية وإنقاذ 75 بحارًا ومحاولات لإنقاذ آخرين

الرئيس الأوكراني: مستعد لمنازلة بوتين داخل حلبة قتال

ترشيحاتنا

هل الرضاعة من الببرونة يحصل بها التحريم كالثدي؟ دار الإفتاء ترد

بعد نجاح نسخة قطر.. فيفا يعلن إقامة بطولة كأس العرب كل عامين

الأهلي يوافق على إعارة علي لطفي لضم بديل الشناوي .. تفاصيل

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبدالله السعيد وجونياس

التموين تسمح بتداول الأرز بين المحافظات .. فيديو

مركز معلومات المناخ: الشتاء في مصر تغيرت مواعيده.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج بالأقصر.. صور

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

ياسمين الخطيب بإطلالة ملفتة تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ