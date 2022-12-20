اقتحام الكونجرس .. لجنة التحقيق توجه 4 تهم جنائية ضد ترامب

قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين.

وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إن تلك الاتهامات تشمل عرقلة إجراءات رسمية والتآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه.

وأوضحت اللجنة أن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية بسبب تلك الاتهامات.



والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) في واشنطن.

وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.