بعد نجاح نسخة قطر.. فيفا يعلن إقامة بطولة كأس العرب كل عامين

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” إقامة بطولة كأس العرب مجددا ، وذلك خلال لقائه على قنوات الكأس .

وأكد إنفانتينو عبر برنامج المجلس المذاع عبر قنوات الكاس الرياضية على إقامة بطولة كأس العرب كل عامين وذلك بعد النجاح نسخة العام الماضي من البطولة التي أقيمت في دولة قطر.

وأُسدل الستار أمس على بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وهي النسخة الاستثنائية التي أُقيمت على أرض عربية، وتُوج بها منتخب الأرجنتين.

وتوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 36 عامًا، لتزين البطولة المسيرة الاستثنائية للساحر ليونيل ميسي.

تتويج الأرجنتين جاء على حساب فرنسا التي حلت ثانية، ثم منتخب كرواتيا، فالمغرب، فخر العرب.. المنتخب الذي حقق أفضل مركز لفريق عربي في تاريخ المونديال، وذلك باحتلاله المركز الرابع في إنجاز تاريخي.