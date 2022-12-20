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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد لـ ترامب على الاتهامات الأربعة ضده في قضية اقتحام الكونجرس

ترامب
ترامب

في أول تعليق على الاتهامات الأربعة الموجهة اليه في قضية اقتحام الكونجرس، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بأن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.
 

وأضاف ترامب: "يدرك الناس أن مكتب التحقيقات يسعى لمنعي من الترشح لمنصب الرئيس، لأنهم يعلمون أنني سأفوز، وأن هذا العمل محاولة حزبية لتهميشي وتهميش الحزب الجمهوري".
 

وفي وقت سابق، قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية لترامب وآخرين.
 

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وذكرت اللجنة، الاثنين، إن "تلك الاتهامات تشمل عرقلة إجراءات رسمية والتآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه، وأوضحت أن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية بسبب تلك الاتهامات".
 

قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين.

وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إن تلك الاتهامات تشمل عرقلة إجراءات رسمية والتآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه.

وأوضحت اللجنة أن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية بسبب تلك الاتهامات.
 

وقضت محكمة أمريكية، الجمعة، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) في واشنطن.
 

وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

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