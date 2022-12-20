عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: العقوبات ضد إيران تعطل إحياء الاتفاق النووي

مندوب روسيا بالامم
مندوب روسيا بالامم المتحدة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الضغط المفروض على إيران يمكنه تعطيل إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين "لا نرى مشاكل مستعصية تحول دون استعادة الاتفاق النووي، ومع ذلك، نجد أنفسنا في منعطف حرج فمحاولات الضغط على إيران والتوترات المتصاعدة بشكل غير مبرر الاتفاق، والهجمات المفتعلة لاستفزاز الأطراف الآخرين من شأنها أن تلغي تمامًا احتمالات استعادة الاتفاق النووي."
 

وأضاف نيبينزيا أنه إذا ساد نهج الضغط، فإنه سيمثل خروجا عن المعايير السامية للدبلوماسية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق النووي.
 

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.
 

وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير 2021.

الأمم المتحدة الولايات المتحدة الصين ايران جو بايدن المملكة المتحدة الاتفاق النووي مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة وروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

بعد مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نقيب المحامين: طالبنا بتعديلات للقانون حتى لا يفلت الجناة

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

إعجاز علمي.. ولادة طفلة بداء الشمع في المحلة

البنك المركزي يتدخل لإنقاذ سوق الذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تستعد لتصدير النفط الخام في 2023

أول رد لـ ترامب على الاتهامات الأربعة ضده في قضية اقتحام الكونجرس

بايدن يلتقي رئيس الإكوادور لبحث تفاقم أزمة الهجرة

تونس.. حبس رئيس الحكومة السابق في قضية تسهيل سفر إرهابيين إلى سوريا

بوتين يأمر الأجهزة الأمنية الروسية بإحكام السيطرة والرقابة على الأماكن المزدحمة

بوتين: بإمكاننا تجميل الطائرات البيلاروسية بـ رؤوس نووية

الخارجية الأمريكية: حصيلة ضحايا كورونا في الصين مصدر قلق للعالم

اقتحام الكونجرس .. لجنة التحقيق توجه 4 تهم جنائية ضد ترامب

ترشيحاتنا

على دراجة.. زوجان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يومًا

حسام موافي يكشف علاجا مجانيا لتأخر الطفل في الكلام: مجرب والعلم يثبته

إصابة 13 مجندا بانقلاب سيارة أمن مركزي أعلى المحور.. القصة الكاملة |صور

استقبال حافل لمنتخب فرنسا من الجماهير.. والحزن يخيم على مبابي| صور

سر تحفظ كولر على ضم نجم الاتحاد السكندري للأهلي.. تفاصيل

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: العقوبات ضد إيران تعطل إحياء الاتفاق النووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج بالأقصر.. صور

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ