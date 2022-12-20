التنمية الحضرية: إنجاز 80% من وحدات مشروع تطوير عواصم ومحافظات المدن الكبرى

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن هناك مشروعا لتطوير عواصم ومحافظات المدن الكبرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المستهدف من هذا المشروع 500 ألف وحدة، ويتم العمل حاليا فى المرحلة العاجلة بـ114 ألف وحدة.

وأضاف "صديق"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي": "نزلنا بطرح ضعيف قليلا لأنها أول تجربة ومن أجل تصحيح الأخطاء، ونستعين ببنك التعمير والإسكان، لأنه خبرة واسعة فى مجال الطرح والتسويق فى الشرق الأوسط كله"، موضحا أنه يتم العمل على 9 محافظات.

وتابع: "اللي هيحجز مش هيتفرج على رسومات فقط، بل سيذهب إلى الشقة الخاصة به اللي بيفكر يحجزها وهيتفرج عليها وعلى تشطيبها كمان، وتلك ميزة نقوم بتقديمها، وتجاوزنا الـ80% من تلك الوحدات".