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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.. انطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي في مصر

صدى البلد

أكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن إقامة الدورة الثالثة عشر للأسبوع الكويتي في مصر تسهم في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وشدد على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة إلى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية بمختلف المجالات.

وشهدت القاهرة مساء أمس الاثنين انطلاق فعاليات الأسبوع الذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر.

وشارك في الافتتاح وزراء الصناعة والتموين والمالية والطيران المدني،إضافة إلى السفير غانم صقر الغانم ولفيف من الشخصيات العامة ونخبة من الإعلاميين.

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