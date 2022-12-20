أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار على مدار الأيام الماضية ، حيث عاود المعدن الأصفر الانخفاض التدريجي خلال تعاملات أمس وحتى اليوم ، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء حوالي 1650 جنيها للجرام بعد أن سجل أمس حوالى 1675 جنيها للجرام أي بتراجع حوالي 25 جنيها.

أسعار الذهب الثلاثاء 20 ديسمبر

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية تراجع على مستوي جميع الأعيرة حيث جاءت الاسعار كالتالي.

عيار 24 بيع 1,863 شراء 1,886

عيار 22 بيع 1,708 شراء 1,729

عيار 21 بيع 1,630 شراء 1,650

عيار 18 بيع 1,397 شراء 1,414

عيار 14 بيع 1,087 شراء 1,100

عيار 12 بيع 931 شراء 943

الاونصة بيع 57,935 شراء 58,646

الجنيه الذهب بيع 13,040 شراء 13,200

الكيلو بيع 1,862,857 شراء 1,885,714

أهمية أسعار الذهب

وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر إلا أن سعر المعدن الأصفر يعد معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وأيضا المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للكثيرين.

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم مع تعاملات أمس الإثنين نجد اختلاف. طفيف في الأسعار حيث بلغ عيار 24 بيع 1,857 شراء 1,914 فيما بلغ الذهب عيار 22 بيع 1,702 شراء 1,755 وسجل عيار 21 بيع 1,625 شراء 1,675

كما بلغ الذهب عيار 18 بيع 1,393 شراء 1,436.

الذهب وسيلة التحوط





ويعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن زيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج .

وأيضا تمثل أسعار الذهب أهمية للمستثمرين حيث أن الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب انخفاضا في ظل ارتفاع عوائد السندات الذي طغى على ضعف الدولار وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة فيما تبحث الأسواق عن محفزات جديدة وسط تضاؤل حجم التداول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % عند 1789.29 دولار للأوقية (الأونصة) وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % مسجلة 1798.00 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الخزانة الأمريكية بينما أثرت عمليات بيع السندات الحكومية الأوروبية أيضا على السوق الأمريكية فيما تراجع الدولار.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قال فى وقت سابق إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل.