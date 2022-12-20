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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد  أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار على مدار الأيام الماضية ، حيث عاود المعدن الأصفر الانخفاض التدريجي خلال تعاملات أمس وحتى اليوم ، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء حوالي 1650 جنيها للجرام بعد أن سجل أمس حوالى 1675 جنيها للجرام أي بتراجع حوالي 25 جنيها.

أسعار الذهب الثلاثاء 20  ديسمبر

وسجلت متوسط  أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية تراجع على مستوي جميع الأعيرة حيث جاءت الاسعار كالتالي.

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حدث ليلا | كواليس خناقة كيروش مع رئيس الاتحاد المصري في قطر.. انخفاض سعر الذهب 800 جنيه .. رئيس فيفا يتحدث عن استضافة مصر لـ كأس العالم

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800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عيار 24 بيع 1,863 شراء 1,886
عيار 22 بيع 1,708 شراء 1,729
عيار 21 بيع 1,630 شراء 1,650
عيار 18 بيع 1,397 شراء 1,414
عيار 14 بيع 1,087 شراء 1,100
عيار 12 بيع 931 شراء 943
الاونصة بيع 57,935 شراء 58,646
الجنيه الذهب بيع 13,040 شراء 13,200
الكيلو بيع 1,862,857 شراء 1,885,714

أهمية أسعار الذهب

وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر إلا أن سعر المعدن الأصفر يعد معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وأيضا المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للكثيرين.

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم مع تعاملات أمس الإثنين نجد اختلاف. طفيف في الأسعار حيث بلغ عيار 24 بيع 1,857 شراء 1,914 فيما بلغ الذهب عيار 22 بيع 1,702 شراء 1,755 وسجل عيار 21 بيع 1,625 شراء 1,675
كما بلغ الذهب عيار 18 بيع 1,393 شراء 1,436.

الذهب وسيلة التحوط
          


ويعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن زيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج .

وأيضا تمثل أسعار الذهب أهمية للمستثمرين حيث أن الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب انخفاضا في ظل ارتفاع عوائد السندات الذي طغى على ضعف الدولار وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة فيما تبحث الأسواق عن محفزات جديدة وسط تضاؤل حجم التداول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % عند 1789.29 دولار للأوقية (الأونصة) وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % مسجلة 1798.00 دولار.

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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

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الذهب يسقط| تراجع تاريخي للأصفر.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

وارتفعت عوائد السندات الخزانة الأمريكية بينما أثرت عمليات بيع السندات الحكومية الأوروبية أيضا على السوق الأمريكية فيما تراجع الدولار.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قال فى وقت سابق  إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

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