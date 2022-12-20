حدث ليلا | كواليس خناقة كيروش مع رئيس الاتحاد المصري في قطر.. انخفاض سعر الذهب 800 جنيه .. رئيس فيفا يتحدث عن استضافة مصر لـ كأس العالم

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة ، أبرزها تراجع اسعار الذهب وكواليس خناقة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع كيؤوش مدرب منتخب مصر السابق .

بيني مكارثي: لا توجد مقارنة بين صلاح وهالاند.. ومانشستر سيستمر بدون رونالدو

تحدث نجم جنوب إفريقيا السابق، بيني مكارثي، عن أزمة مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة مع كريستيانو رونالدو، والتي أدت إلى فسخ عقد الأخير.

لازم تعتذر.. إبراهيم فايق يوجه رسائل نارية لـ أفشة بسبب جمهور الأهلي

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسائل نارية إلى محمد مجدي «أفشة» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وذلك بعد قرار الجهاز الفني للفريق الأحمر، بتوقيع غرامة مالية على اللاعب وفقًا للائحة.

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

أفاد التليفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي.



الذهب يسقط| تراجع تاريخي للأصفر.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بقوة بعد موجة ارتفاع قوية وصلت بعيار 21 إلى مستويات قياسية بلغت ذروتها الخميس 15 ديسمبر الحالي ، حيث تراجع المعدن بقوة إذ سجل الجرام عيار 14، 1100 جنيه مرة أخرى بعد تخطيه مستويات قياسية.



انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء استقرارا في غالبية البنوك، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلا مستويات متدنية.



800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة



استمرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في الانخفاض؛ بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها الخميس 15 ديسمبر الحالي ، حيث تراجع سعر عيار 21 بقوة ليفقد 270 جنيها، فيما عاد الجرام عيار 14 ليسجل 1,100 جنيه مرة أخرى بعد تخطيه مستويات قياسية.



ما هي معجزات قيام الليل؟.. 18 نعمة تغير حياتك ينبغي معرفتها

يعد قيام الليل من السُنن الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، والذي ورد في فضلها الكثير من النصوص، بما يطرح الاستفهام عن ما هي معجزات قيام الليل ، فإذا كان من المعلوم لنا الكثير من أحكام وأعمال ووقت قيام الليل ، فلايزال هناك الكثير من الأسرار الخفية عنه، وحيث إن معرفة ما هي معجزات قيام الليل تعد من الحوافز والدوافع التي تزيد الحرص على هذه العبادة المهمة، والسُنة المؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-،



الولايات المتحدة تستعد لتصدير النفط الخام في 2023

أصبحت الولايات المتحدة قوة عالمية لتصدير النفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الصادرات لم تتجاوز وارداتها منذ الحرب العالمية الثانية، يمكن أن يتغير هذا العام المقبل.



يمكنك رؤيته.. كوكب عطارد يصل لأعلى نقطة في السماء بعد غروب الشمس

ظاهرة فلكية جديدة تطل على سماء مصر غدا الأربعاء ، فى مشهد يسطع فيه كوكب عطارد لأقصي استطالة له من الشمس ، ليكون أيقونة لمحبي و عشاق الفلك .

فيتوريا يعلن التحدي.. سنتأهل لكأس العالم 2026.. وصلاح أحد أسباب تدريبي لمصر

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه فضل تدريب المنتخب المصري عن تدريب الأندية لأنها خطوة كانت تنقصه، مضيفًا أنه كان يمتلك العديد من العروض.



كواليس مشاجرة جمال علام وكيروش في قطر.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل صدام كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.



رئيس الـ فيفا يتحدث عن استضافة مصر لكأس العالم 2030

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " عن إمكانية استضافة مصر والسعودية واليونان لـ بطولة كأس العالم 2030.



آخر خطوات كهربا للمشاركة مع الأهلي منتصف يناير .. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق خطوات محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي للعودة للمشاركة في المباريات بشكل رسمي عقب انتهاء مدة الإيقاف من قبل الفيفا.