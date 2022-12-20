بـ 1/8 سعر iPhone.. موبايل جديد من إنفينيكس بأعلى كاميرا سيلفي 60 ميجابكسل

أطلقت شركة إنفينيكس رسميا هاتفا جديدا بسعر رخيص ومواصفات رائعة وهو هاتف Infinix Zero 20 ، وتم الإطلاق رسميا في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يأتي هاتف Infinix Zero 20 مع بعض الميزات الرائعة ، مثل كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل مع ميزة OIS للتثبيت البصري، وشاشة كبيرة بأعلى جودة عرض، وشحن سريع بقوة 45 وات، والمزيد لذلك سنلقي نظرة تفصيلية على مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Infinix Zero 20

يحتوي هاتف إنفينيكس Zero 20، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف إنفينيكس Zero 20، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي ذات ضبط تلقائي للصورة مع مستشعر 60 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Zero 20، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G99، والمطور بدقة 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف إنفينيكس Zero 20، على بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

سعر هاتف Infinix Zero 20

ويتوفر هاتف Infinix Zero 20، بإصدار واحد بسعة 8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر يبلغ 16 ألف روبية هندية (أي ما يعادل 4800 جنيه مصري).