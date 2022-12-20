جامعة عين شمس تشارك فى الدورة السابعة لمؤتمر الإسكان العربى

تشارك جامعة عين شمس فى مؤتمر الإسكان العربى فى دورته السابعة بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة" والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، خلال الفترة من 18-20 ديسمبر 2022 ، بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية.

حيث شاركت الجامعة فى جلسة لاستعراض جهود جامعة عين شمس للتحول لجامعة خضراء ذكية مستدامة و مختلف الأنشطة المؤسسية التى تلتزم بها الجامعة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة العمرانية و الثقافية و الاقتصادية فى كافة مدن الجيل الرابع الذكية و المستدامة .

حضر الجلسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، ا.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات بجامعة عين شمس، و الدكتور عمرو شعث وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا و البحوث.

كذلك تناول الحضور جهود الجامعة فى الابتكار و ريادة الأعمال و الاتاحة لكافة الأفراد داخل الحرم الجامعى، بالإضافة لمنظومة الحوكمة الرقمية و عملية التحول الرقمى التى تشهدها جامعة عين شمس ، و انشاء مظلة استشارية لكافة مراكز ووحدات الجامعة تحت ما يسمى بيت خبرة جامعة عين شمس لمشاركة فى الخدمات الاستشارية فى كافة المجالات محليا و إقليميا

تناولت أيضا الجلسة استعراض كافة المشروعات القومية التى شاركت بها الجامعة و اساتذتها

كذلك تشارك جامعة عين شمس بجناح مميز ، فى معرض المؤتمر لتوضيح كافة المشروعات و الخدمات الاستشارية التى تقوم بها جامعة عين شمس لربط التعليم و البحث العلمى بسوق العمل خاصة فى المدن الذكية المستدامة ، وقد التقى د.عاصم الجزار وزير الاسكان المصرى ، و الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، وفد جامعة عين شمس المشارك فى معرض المؤتمر للاستماع لمجهودات جامعة عين شمس فى تطوير المدن الذكية من خلال الأنشطة المؤسسية و المشاركة فى المشروعات القومية.