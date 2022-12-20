الإتحاد المصري للخماسي الحديث يحصد جائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022‏

حصل الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان علي جائزة الإتحاد العربي للثقافة الرياضية ‏عن فئة "الإنجاز العام" لعام 2022، نظراً لإنجازاته العالمية التي حصل عليها خلال العام ، وحصوله ايضاً على ‏جائزة الإتحاد الدولي للخماسي الحديث كافضل اتحاد على العالم لعام 2022.‏

كما حصل اللاعبان محمد الجندي ، ومعتز وائل علي جائزة "الإنجاز العام" لعام 2022.

يذكر أن محمد الجندي حصل على جائزة الإتحاد الدولي للخماسي الحديث كأفضل لاعب ناشئ علي العالم تحت 21 ‏عاما لعام 2022 ، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما علي العالم لعام 2022.‏