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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحام معسكر للجيش وسرقة ذخيرة.. إسرائيل تعلن اعتقال 8 أشخاص

اقتحام معسكر للجيش
اقتحام معسكر للجيش وسرقة ذخيرة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثمانية اشخاص مشتبه بهم باقتحام معسكر للجيش الإسرائيلي وسرقة ذخيرة .

وقدمت النيابة العامة في إسرائيل ادعاء ضد ثمانية أشخاص من قرية ترابين الصانع في منطقة النقب، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم إلى المحكمة بادعاء اقتحام معسكر للجيش في الجنوب وسرقة عشرات آلاف الذخائر والرصاص والتسبب بأضرار لجدار المعسكر ومبنى الملجأ.


وتبين أن المعتقلين نفذوا مخالفات سلاح مختلفة إضافة لمخالفات جنائية أخرى، وخلال هذه المدة اعتُقل آخران من ترابين الصانع بشبهة المشاركة في عملية اقتحام المعسكر مع الآخرين.

 

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