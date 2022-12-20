اقتحام معسكر للجيش وسرقة ذخيرة.. إسرائيل تعلن اعتقال 8 أشخاص

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثمانية اشخاص مشتبه بهم باقتحام معسكر للجيش الإسرائيلي وسرقة ذخيرة .

وقدمت النيابة العامة في إسرائيل ادعاء ضد ثمانية أشخاص من قرية ترابين الصانع في منطقة النقب، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم إلى المحكمة بادعاء اقتحام معسكر للجيش في الجنوب وسرقة عشرات آلاف الذخائر والرصاص والتسبب بأضرار لجدار المعسكر ومبنى الملجأ.



وتبين أن المعتقلين نفذوا مخالفات سلاح مختلفة إضافة لمخالفات جنائية أخرى، وخلال هذه المدة اعتُقل آخران من ترابين الصانع بشبهة المشاركة في عملية اقتحام المعسكر مع الآخرين.