أكدت دكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، التزام المحافظة بالتوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

⁩محافظة البحيرة تمنح سلاسل السوبر ماركت مهلة أسبوعين لإعلان الأسعار

⁩محافظة البحيرة تمنح سلاسل السوبر ماركت مهلة أسبوعين لإعلان الأسعار

وتناول الاجتماع، بعض الملفات التى يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأسها ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة.

ووجهت نائب المحافظ، الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية، بالمتابعة الدورية للأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، ومتابعة مدى التزام المحال التجارية بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، والتوافق على المدى السعرى الخاص بتلك السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب البعض فى تسعيرها.

⁩محافظة البحيرة تمنح سلاسل السوبر ماركت مهلة أسبوعين لإعلان الأسعار

⁩محافظة البحيرة تمنح سلاسل السوبر ماركت مهلة أسبوعين لإعلان الأسعار

كما شددت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على مختلف سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة وغيرها، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، وذلك خلال مدة أسبوعين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة

كما وجهت نائب المحافظ بالبدء فى الاستعداد لمعارض "أهلاً رمضان"، من لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، وتوفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.