الرئيس السيسي: مصر تجدد رفضها لأي تدخلات خارجية في شئون العراق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد على رفضها لأي تدخلات خارجية، في شئون العراق، مؤكداً أنه هناك أهمية لمواصلة الجهود المشتركة، لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية، في مختلف المجالات.



وأضاف "السيسي" خلال كلمته اليوم في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون و الشراكة، أن مصر مؤمنة بفوائد التعامل المتبادل البناء، فقد شاركت مصر مع العراق و الأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، و ذلك كأحد أطر العمل العربي، المشترك، الرامية لتحقيق التكامل على نحو يخدم مصالح الشعوب الشقيقة في ضوء ما يربطها، بعلاقات تاريخية، وأخويه ووحدة مصير.



وأوضح الرئيس، أنه يؤكد الإعتزام على تنفيذ المشروعات المشتركة، الجاري دراستها حالياً، في إطار الألية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية للشعوب، و إتاحة المجال للإستفادة من قدرات بعضها.

ووجه السيسي كلمة لشعب العراق، قائلاً:" يا شعب بلاد الرافدين العظيم، إنني على ثقة تامة، في قدرتكم على المضي قدماً، صوب مستقبل ، أكثر إزدهاراً، متسقاً مع حضاراتكم العريقة، التي أسهمت في تشكيل، تاريخ الإنسانية، و كلي يقين، إنما ما تتسمون به من تعددية، و ما تمتلكونه من إمكانيات ، سيتيح لكم تجاوز أي تحديات مهما بلغت، لقد حققتم الكثير"