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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"التعاون الخليجي" والبرلمان الأوروبي يبحثان آليات تعزيز الشراكة الإستراتيجية

صدى البلد

بحث مجلس التعاون الخليجي، اليوم /الثلاثاء/ في الرياض، مع البرلمان الأوروبي آليات تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع الـ(26) للمجلس الوزاري المشترك بالعاصمة البلجيكية بروكسل في فبراير الماضي، وذلك في ضوء برنامج العمل المشترك (2022م-2027م) المتفق عليه بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك اليستر، حيث جرى تبادل وجهات النظر في القضايا الدولية والإقليمية.

وفي السياق ذاته، اجتمع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك اليستر، والوفد المرافق له، حيث استعرضا الجهود المشتركة وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وأوجه تطوير العمل المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مجلس التعاون الخليجي البرلمان الأوروبي وزير الخارجية السعودي

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