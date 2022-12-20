الشوط الأول.. فاركو يتعادل 1-1 مع الأهلي فى الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وفاركو بالتعادل الإيجابي ، فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن الأسبوع الثامن بمسابقة الدوري المصري.

وجاء الهدف الاول للأهلي فى الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية من الجانب الايسر من علي معلول لأحمد عبد القادر الذي سدد الكرة مباشرة بقدمه اليمنى على يسار حارس فاركو محمد سعيد شيكا .

وسجل هدف التعادل لفاركو أحمد شريف فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ، بعد تمريرة بينية من شكري نجيب داخل المنطقة ليتسلمها أحمد شريف ويسدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد على يسار الشناوي داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 20 فرصة هدف للأهلي بعد تمريرة من أفشة لبرونو سافيو داخل منطقة الجزاء ليتسلمها ويسدد بباطن القدم ولكن الحارس محمد سعيد شيكا يتصدى لها ببراعة.

وفى الدقيقة 24 سدد أفشة كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل ببرونو سافيو فى مركز المهاجم الصريح.

ويحتل فريق الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط المدافع: أليو ديانج، عمرو السولية.

خطأ الوسط المهاجم: أحمد عبد القادر، مجدي أفشة، كريم فؤاد.

خط الهجوم: برونو سافيو.

ويجلس على مقاعد البدلا كل من:

"رامي ربيعة،حمدي فتحي، محمد شريف، حسين الشحات، علي لطفي، حسام حسن، اكرم توفيق، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا".

ويدخل فاركو مباراة الأهلي بتشكيلة مكونة من:حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا. خط الدفاع : جابر كامل، رامي صبري، أحمد مودي، عبدالله بكري، أحمد صغيري. خط الوسط :محمود حمادة، أحمد البحراوي، أحمد شريف. خط الهجوم :عمرو جمال، شكري نجيب.