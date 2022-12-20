بيعوا بيوتكم وغادروا.. قائد فيلق القدس الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن قائد قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال إسماعيل قآني، وجه تحذيرا شديدا للصهاينة وهو الوصف الذي تطلقه إيران على إسرائيل.

وقال الجنرال قآني، قائد فيلق القدس الإيراني، وفي كلمة له: "عند استشهاد الجنرال قاسم سليماني نصحناكم أن تبيعوا بيوتكم وتغادروا المنطقة بأسرع ما يمكن. اليوم أنشؤوا منظمات في الأراضي المحتلة للذهاب إلى بلدان أخرى”.

وأضاف: “اذهبوا بسرعة قبل أن يطردوكم. لن يتأخر ذلك اليوم الذي سيقوم فيه الشعب الفلسطيني بطرد الإسرائيليين".

وتابع قائلا: "زمن اضرب واهرب قد ولّى والأعداء اليوم يتعرضون للضغوط بشدة".