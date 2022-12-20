عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيعوا بيوتكم وغادروا.. قائد فيلق القدس الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن قائد قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال إسماعيل قآني، وجه تحذيرا شديدا للصهاينة وهو الوصف الذي تطلقه إيران على إسرائيل.

وقال الجنرال قآني، قائد فيلق القدس الإيراني، وفي كلمة له: "عند استشهاد الجنرال قاسم سليماني نصحناكم أن تبيعوا بيوتكم وتغادروا المنطقة بأسرع ما يمكن. اليوم أنشؤوا منظمات في الأراضي المحتلة للذهاب إلى بلدان أخرى”.

الاتفاق النووي ميت.. جو بايدن يعترف بعدم جدوى الحديث مع إيران

مقابل المسيرات.. روسيا تستعد لتزويد إيران بمعدات عسكرية متقدمة

وأضاف: “اذهبوا بسرعة قبل أن يطردوكم. لن يتأخر ذلك اليوم الذي سيقوم فيه الشعب الفلسطيني بطرد الإسرائيليين".

وتابع قائلا: "زمن اضرب واهرب قد ولّى والأعداء اليوم يتعرضون للضغوط بشدة".

إسرائيل ايران فلسطين قاسم سليماني القدس فيلق القدس الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

لمدة 5 أيام .. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

انتظروني في مصر.. كيروش يفجر مفاجأة مدوية |خاص

متجوزين عرفي.. البوابة راحت تعمل محضر لقت بنتها وعشيقها في القسم

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

موضوعات متعلقة

تمزق الطرق وانقطاع الكهرباء.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يهز كاليفورنيا

روسيا ترفع دعوة قضائية على أقدم جمعيات حقوق الإنسان | تفاصيل

9 يناير.. الرئيس الامريكي يقرر السفر إلي المكسيك لمدة يومين

تصعيد خطير.. دعوات في روسيا لضرب دول حلف الناتو بالأسلحة النووية

مواجهة مباشرة.. هل تستخدم أمريكا أراضي بولندا لضرب روسيا؟

حرب أوكرانيا .. الشتاء يشعل أزمة بين قيادات الجيش الروسي

مكونات عسكرية مقابل الطائرات المسيرة.. بريطانيا تكشف التعاون الروسي الإيراني في الحرب

انفجار هائل بخط أنابيب غاز روسي رئيسي ومقتل 3 أشخاص.. فيديو

ترشيحاتنا

رحلة الرعب.. ذعر وإصابات خطيرة على متن طائرة أمريكية متجه لهاواي|فيديو

رد رسمي من اتحاد الكرة بشأن رفض جمال علام مقابلة الحكام

بسبب النفط.. ألمانيا وبولندا تلجآن إلى روسيا

30 دقيقة.. الزمالك متقدم وحرس الحدود يبحث عن ثغرة

الصين في مأزق اقتصادي.. بكين تحطم الأرقام القياسية في العجز المالي لـ2022

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منشور كأس العالم لـ ميسي يتجاوز صورة البيضة الأعلى إعجابا على إنستجرام

يسرا المسعودي: أسرتي سر ابتعادي عن التمثيل.. والكوميديا قادتني إلى مندوب مبيعات|حوار

عالمة مصرية تحقق معجزة علمية.. إزالة بلمرة البوليسترات من البلاستيك

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207.. خاص

فيديو

أمطار ورياح.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من طقس الغد.. شاهد

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ