بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يفتتح حلقة السمك بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير بحلقة سمك منطقة السقالة بالغردقة لتصبح مكانا مميزا يستقبل الرحلات الداخلية السياحية، حيث تجري أعمال التطوير بتكلفة 30 مليون جنيه.

كانت محافظة البحر الأحمر أزالت الحلقة القديمة وتمت أعمال التطوير بعد إنشاء حلقة مؤقتة، حيث تم إنشاء محال تجارية لبيع الأسماك بشكل حضاري ونموذجي.

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع 2700 متر مربع بتكلفة 30 مليون، وتشمل 54 شادر سمك و11 محلا تجاريا للاستخدام في أعراض تجهيز الأسماك وكافيتريات وغيرها، كما تضم أعمال التطوير مصنع ثلج وثلاجات لحفظ الأسماك ومبنى إدارة الحلقة.

من جانبه قال محافظ البحر الاحمر، إن المشروع نقلة حضارية للمدينة تليق بمكانتها، وتوفر شكلا لائقا للمترددين عليها من الأهالي والسائحين، كما يعد مكانا حضاريا للصيادين لعرض منتجاتهم بشكل أفضل.

وأضاف "حنفي" في تصريحات صحفية، أن حلقة الأسماك ضمن خطة تطوير مدينة الغردقة، التي أقرها مجلس الوزراء، وتشمل خطة تطوير حلقة الأسماك بالكامل لتكون على طراز أوروبي يليق بمدينة الغردقة السياحية لكونها مزارًا سياحيًّا يزوره المئات يوميًّا من السياح، وتمثل تراثًا تاريخيًّا وسياحيًّا حديثًا وإرثًا يستحق التوثيق، لافتًا إلى أن مخطط التطوير يقدم جميع الخدمات اللوجستية داخل حلقة السمك.