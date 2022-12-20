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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صاروخية شيكا ونبيه الأبرز.. الزمالك يهزم حرس الحدود برباعية نظيفة في الدوري

صدى البلد

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا نظيره حرس الحدود بأربع أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثامنة ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز نادي الزمالك إلي وصافة الدوري برصيد 20 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 22 نقطة، وتجمد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 15 عن طريق يوسف أسامة نبيه من تصويبة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أحمد مصطفي زيزو من تسديدة متنقة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن الزمالك من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 78 عن طريق شيكابالا من تسديدة صاروخية وحارس الحدود يراها وهي تسكن شباكه.

وجاء هدف الزمالك الرابع في الدقيقة 87 عن طريق أحمد مصطفي زيزو من ركلة جزاء ويتصدي لها الحارس وتردت لـ زيزو ويسددها على الفور فتسكن الشباك .

واحتفل يوسف أسامة نبيه بهدفه الصاروخي على طريقة كريستيانو رونالدو .

وهدد حرس الحدود مرمي الزمالك في الدقيقة 3 عن طريق زيكو من تسديدة قوية يتصدي لها محمد عواد على مرتين .


وجاءت فرصة هدف للزمالك بعد تمريرة طولية واستلام من زيزو ويمر خارج منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة من الجزيري وتمر أعلى مرمى حرس الحدود في الدقيقة 5.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – عمر جابر

خط الهجوم: يوسف أسامة – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سامسون أكينولا - يوسف حسن.

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